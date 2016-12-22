Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы на фоне снегопада

На фоне продолжающегося снегопада утром в четверг в столичных аэропортах задерживаются рейсы.
Как свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, там были задержаны 11 рейсов. Сервис «Яндекс.Расписание» дает информацию о шести отложенных рейсах.
В Домодедово, согласно данным на сайте аэропорта, 12 авиарейсов либо уже вылетели с задержкой, либо только собираются отправиться в путь с задержкой относительно планового времени вылета. Как минимум один рейс отменен. «Яндекс.Расписание« сообщает о шести задержках и шести отменах.
Во Внуково 13 рейсов задержаны, еще четыре — отменены. На сайте воздушного узла говорится лишь о том, что два самолета не вылетели из-за плохих метеоусловий, еще три отменены.
Согласно данным Гидрометцентра, 6 декабря в Москве ожидается до -3 градусов днем, облачно, но с прояснениями. В метеобюро Москвы агентству «Интерфакс» добавили, что с вечера среды к 06:00 мск четверга в городе выпало 11% месячной нормы осадков.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с РБК отметил, что за минувшие сутки в Москве выпало 5 мм осадков, сугробы выросли при этом до климатической нормы — 10 см. В течение всего четверга, прогнозирует он, будет облачно, временами — небольшой снег.