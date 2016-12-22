Глава митрополии УПЦ МП попросил Путина отпустить моряков ВМС Украины

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий (Украинская православная церковь Московского патриархата) попросил президента России Владимира Путина отпустить арестованных после инцидента в Керченском проливе военнослужащих ВМС Украины. Обращение опубликовано на сайте епархии.

Иерарх отметил, что говорит от лица духовенства и верующих своей епархии. «Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи: помогите освободить воинов-моряков, которые стали заложниками события 25 ноября 2018 года в акватории Азовского моря», — следует из цитаты митрополита Анатолия.

Он отметил, что произошедшее является продолжением идущих четыре года военных действий, «от которых устал народ Украины и России».

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) допросила по статьям о госизмене и разжиганию религиозной вражды 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий УПЦ МП, а днем ранее СБУ также провела в зданиях, относящихся к Ровенской и Овручской епархиям, обыски. По их результатам были найдены печатные материалы, которые, по заключению привлеченных СБУ экспертов, оскорбляют чувства верующих Украины и разжигают религиозную вражду. Изъятые брошюры касались инструкций по общению церкви с государственной властью в стране, отношению к конфликту в Донбассе и «церковному расколу».

Кризис вокруг УПЦ начался в октябре, когда патриарх Константинопольский признал «неканонические» по мнению РПЦ УПЦ КП (Киевского патриархата) и УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь) и объявил о решении дать украинской церкви автокефалию. РПЦ, к которой относится действующая УПЦ МП, раскритиковала действия Константинопольского патриарха, разорвала с ним евхаристическое общение и пообещала не признавать Объединительного собора УПЦ КП и УАПЦ, где они намерены создать единую автокефальную УПЦ.