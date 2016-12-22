Кабмин утвердил правила предоставления данных иностранными инвесторами

Правительство утвердило правила, в соответствии с которыми иностранные организации и подконтрольные им компании должны предоставлять сведения о своих выгодоприобретателях, бенефициарах и контролирующих лицах. Текст постановления опубликован на портале правовой информации.

Иностранные организации должны предоставлять информацию о сделках с акциями и долями в российских компаниях, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, говорится в документе.

В частности, компании должны предоставить сведения о каждом из выгодоприобретателей, бенефициаров и контролирующих лиц, полное и сокращенное наименование юридического лица, место регистрации и место нахождения юридического лица.

Для физических лиц следует указать информацию о месте жительства, гражданстве бенефициарных владельцев и о том, являются ли они налоговыми резидентами в России.