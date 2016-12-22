Умер работавший с «Маски-шоу» и «Деревней дураков» мультипликатор

Украинский мультипликатор, член правления одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины Юрий Гриневич умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает Одесская киностудия на своей странице в Facebook.

Причина смерти не уточняется.

Прощание с мультипликатором пройдет 7 декабря в кинозале Одесской киностудии.

Юрий Гриневич участвовал в создании полнометражных анимационных фильмов «В стране Альхоков», «Звериные войны» и «Муттабар». В 2000-х работал над проектами «Маски-шоу» и «Деревня дураков», а также видеожурналом «Каламбур». Также он принимал участие в создании клипов кабаре-дуэта «Академия» (Лолита Милявская и Александр Цекало).