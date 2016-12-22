Начальник российского генштаба оценил военные расходы в $50 млрд

Россия не увеличивает численность вооруженных сил и «не ввязывается в разорительную гонку вооружений», заявил на брифинге начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

«Финансирование российских Вооруженных сил в последние годы остается на уровне $50 млрд и имеет тенденцию к снижению», — подчеркнул он.

Герасимов привел для сравнения военный бюджет США, который «больше российского почти в 14 раз». «На 2019 год он составляет более $716 млрд, это превышает военные расходы всех остальных стран мира», — заявил он.

По мнению начальника Генштаба, в целом современная международная обстановка «характеризуется дальнейшим нарастанием конфликтного потенциала в отношениях между основными «центрами силы».