МИСиС отказался от строительства кампуса в Новой Москве

Московский институт стали и сплавов (МИСиС) отказался от проекта строительства кампуса в Новой Москве. Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, сообщает корреспондент РБК.

«МИСиС отказался от земельного участка. Две недели назад они направили нам соглашение о передаче земельного участка городу. У них просто нет денег в бюджете на строительство этого объекта, и они остаются в рамках своих старых корпусов», — сказал Жидкин.

Он пояснил, что на данном участке ​создадут образовательный кластер на базе других учебных заведений, концепция которого готовится.

«Нам бы хотелось, чтобы это был проект не под один вуз, а под два-три вуза. Это пока идея, которую мы прорабатываем», — добавил он.

О том, что МИСиС построит кампус в поселке Коммунарка в Новой Москве, было объявлено в 2013 году. Для МИСиСа планировалось построить 400–500 тыс. кв. м недвижимости на участке площадью около 80 га, который был передан вузу. Тогда Жидкин утверждал, что проект должен быть реализован до 2019 года.