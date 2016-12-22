За уборку резиденции Кадырова предложили 51 млн руб.

Управление делами главы и правительства Чечни разместило на портале госзакупок заявку ценой в 51,1 млн руб. на коммунально-бытовое обслуживание нескольких зданий на улицах Тбилисская и Рубежная на реке Сунжа в Грозном. Издание «Открытые медиа», обратившее внимание на конкурс, называет эти территории рабочей резиденцией главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как следует из конкурсной документации, деньги выделены из бюджета Чеченской Республики.

Согласно условиям контракта, в частности, победитель будет заниматься чисткой ковров, мытьем фасадов зданий, а также поливать цветы. Заказчик также обозначил пожелание: убирать территорию должен персонал не моложе 18 и не старше 40 лет.

Итоги конкурса подведут 17 декабря.

В июне «Открытые медиа» сообщали, что бюджет Чечни готов выделить 33,8 млн руб. на уход за садом в резиденции Кадырова. Как пишет портал, «здание резиденции в дворцовом стиле площадью 64 тыс. кв. м больше Зимнего дворца в Санкт-Петербурге». Ее строительство и обустройство, по данным «Новой газеты», обошлось в 10 млрд руб. О том, что у Рамзана Кадырова есть рабочая резиденция на берегу реки Сунжа, также сообщал «Собеседник», ее строительство, по данным издания, обошлось государству «почти в треть миллиарда долларов». Кроме того, «Собеседник» писал о личной резиденции главы Чечни, которая находится на другом берегу реки, «прямо напротив административного комплекса».