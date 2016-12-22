У посетительницы Эрмитажа украли более 1 млн руб.

В Санкт-Петербурге во время экскурсии по Эрмитажу у посетительницы украли более 1 млн руб. Об этом сообщает «Фонтанка».

Данную информацию подтвердил РБК глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

«4 декабря в полицию с заявлением обратилась женщина 1990 года рождения. Днем во время экскурсии в одном из музеев Санкт-Петербурга она обнаружила у себя пропажу портмоне, в котором находились банковские карты», — рассказал он.

Степченко пояснил, что позднее с этих карт было списано более 1 млн руб.

По данным «Фонтанки», потерпевшей стала уроженка Бразилии. При этом издание сообщает, что в это же время было украдено портмоне еще одной 67-летней иностранки, в котором лежало 29 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела.

