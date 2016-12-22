В Приамурье рассказали об отказе «граждан СССР» платить за свет

Пресс-секретарь компании «Амурэнергосбыт» Вероника Александрова рассказала «РИА Новости», что жители Амурской области, назвавшись членами организации «Профсоюз Союза СССР», отказались оплачивать счета за электроэнергию.

Александрова сообщила, что было направлено четыре таких обращения. По ее словам, граждане объясняют отказ платить по счетам «публичным договором», который есть у «Профсоюза» и позволяет им не оплачивать услуги. «Заявляли также, что плата должна начисляться в советских рублях», — добавила Александрова.

С заявителями компания работала «как с обычными должниками», пояснила представитель «Амурэнергосбыта».

Похожая ситуация происходит на Камчатке — потребители, называющие себя членами организаций «граждан СССР», направляют в «Камчатскэнерго» письма с отказом платить за услуги. В ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» агентству рассказали о нескольких аналогичных обращениях от жителей Приморья.

В Хабаровске и на Сахалине, как сообщили агентству местные поставщики электроэнергии, таких случаев не было.