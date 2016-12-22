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МВД опровергло ввод плана «Сирена» в Москве из-за сбежавшего охранника
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МВД опровергло ввод плана «Сирена» в Москве из-за сбежавшего охранника
Общество, 11:48
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МВД опровергло ввод плана «Сирена» в Москве из-за сбежавшего охранника

В Москве не вводили план «Сирена» для розыска сбежавшего в соседнем регионе военнослужащего, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Никаких подобных мероприятий в столице не проводится», — заявили в ведомстве.

Как ранее сообщало агентство, план «Сирена» был введен из-за розыска сотрудника военизированной охраны (ВОХР), который охранял объект во Владимирской области. По данным агентства, военный покинул пост и направился в Москву на черном ВАЗ-2108. При себе у мужчины автомат с двумя магазинами.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 4 декабря. Телеканал опубликовал фотографию военного.

В полиции пока не подтверждают информацию о сбежавшем вооруженном охраннике.
 

Теги: ГУ МВД России по г. Москве , автомат , военнослужащий
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