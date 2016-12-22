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Дело об изнасиловании воспитанников петербургского детдома дошло до суда
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Дело об изнасиловании воспитанников петербургского детдома дошло до суда
Общество, 08:49
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Дело об изнасиловании воспитанников петербургского детдома дошло до суда

В Санкт-Петербурге следователи передали в суд уголовное дело против двух руководителей учебных заведений и нескольких учеников, которых обвиняют в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела против бывшего директора школы №565 Кировского района Петербурга Станислава Виноградова, бывшего заместителя директора детского дома Михаила Елина и трех учеников школы завершено.

Следователи выявили 23 факта совершения ими насильственных действий в отношении воспитанников Центра содействия семейному воспитанию №8 за период с 2002 по 2017 год.

Уголовное дело по ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) с обвинительным заключением передано в суд.

О том, что возбужден ряд уголовных дел по данному факту, стало известно в апреле 2017 года. ​Тогда председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования.
 

Теги: Санкт-Петербург , сексуальное насилие , детский дом , педагоги
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