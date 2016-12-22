Умер американский актер Филип Боско

Американский актер театра и кино Филип Боско в понедельник, 4 декабря, умер в США, пишет The New York Times со ссылкой на его дочь, Келию Боско.

По ее словам, причиной стало осложнение деменции. Актеру было 88 лет.

Боско родился в 1930 году в Джерси-Сити, его отец работал в парке развлечений, а мать — в полиции. Он изучал драму в Католическом университете Америке. Карьеру в кино он начал в 1985 году. Боско снимался в таких фильмах, как «Трое мужчин и младенец», «Двое: Я и моя тень», «Клуб первых жен» и «Кейт и Лео». Последней картиной с его участием стал фильм «Дикари», вышедший в 2007 году.

Кроме этого, он выступал в театре, пять раз номинировался на премию «Тони» и получил ее в 1989 году за спектакль «Одолжите тенора». Актерскую карьеру Боско завершил в 2010-ом. У него остались семеро детей и пятнадцать внуков.