Экс-глава Минкультуры Грузии и соратник Саакашвили найден мертвым

Бывший министр культуры Грузии, один из лидеров партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Национальное движение» Николоз Руруа найден мертвым в своем доме в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2 со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, политик умер от сердечного приступа. Тело Руруа отправлено на экспертизу.

Руруа родился в 1968 году в Тбилиси. Он окончил музыкальное училище имени Мелитона Баланчивадзе, а затем факультет телережиссуры Театрального института. В 1997–2001 годах учился в школе правоведения Университета штата Джорджии. После этого начал политическую карьеру и активно сотрудничал с Саакашвили. Руруа стал министром культуры и охраны памятников Грузии в 2009 году и занимал этот пост до 2012 года.