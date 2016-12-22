Умер актер сериалов «След» и «Универ»

Фото: Виталий Ендовицкий / Facebook

На 50-м году жизни умер актер Виталий Ендовицкий, сыгравший в популярных сериалах «След» и «Универ». Об этом РБК сообщил его друг Александр Дудкин.

«Мне позвонила его сестра», — сказал Дудкин. По его словам, прощание с актером пройдет в Воронеже 5 декабря, в 11:00 в траурном зале морга на улице Ипподромной.

По данным ресурса «Блокнот — Воронеж», в конце ноября Ендовицкий попал в больницу с инсультом.

Виталий Ендовицкий родился 31 июля 1969 года в Воронеже. Он окончил Воронежский институт искусств. Был актером театра-школы «Образ». Играл в том числе в сериалах «След», «Универ», «Свидетели», «Карпов», «Маруся», «Катина любовь», «Следаки».