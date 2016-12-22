МВД предложило внести поправки в закон «О полиции»

МВД внесло законопроект, уточняющий права и обязанности полицейских в федеральном законе «О полиции». Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как следует из сообщения на портале, законопроект также имеет целью усилить правовые гарантии защиты прав и законных интересов граждан, усовершенствовать практическую деятельность полиции по охране правопорядка, а также по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и исключить из отраслевого права нормы, имеющие неопределенный характер.

Конкретные нормы, подлежащие уточнению, удалению или изменению, не указаны, как и суть изменений.

Датой окончания общественного обсуждения законопроекта указано 18 декабря. Планируемый срок вступления закона в силу — 2020 год.

В апреле 2017 года в Госдуму уже вносились на обсуждение поправки в федеральный закон «О полиции». По ним предполагалось серьезно расширить права полицейских, в частности, разрешить им наравне с ФСБ (действует с 2015 года) и Росгвардией (с 2016 года) открывать огонь из летального оружия по толпе, стрелять по женщинам, проникать на участки для задержания преступников и вскрывать машины. Соответствующий проект был подготовлен еще в 2013 году. Необходимость расширения прав полицейских в плане применения оружия оправдывалась необходимостью защиты граждан от «преступных посягательств».

Федеральный закон №3-ФЗ «О полиции» вступил в силу в 2011 году.