Пермский экс-министр потребовал 10 млн руб. за уголовное преследование

Бывший министр сельского хозяйства Пермского края Иван Огородов потребовал взыскать с Министерства финансов России 10 млн руб. за незаконное уголовное преследование, сообщает «Коммерсантъ».

Как заявил Огородов во время предварительного судебного заседания, он испытал нравственные страдания от незаконного уголовного преследования и не мог распоряжаться арестованным имуществом. По словам бывшего министра, сообщения СМИ о его задержании повлекли страдания его родных. Также был нанесен ущерб его профессиональной репутации.

Минфин, прокуратура и ФСБ признали право на реабилитацию Ивана Огородова, но требования о денежной компенсации сочли завышенными.

Уголовное дело о растрате в особо крупном размере было возбуждено в отношении Огородова в 2017 году, оно было прекращено по реабилитирующим основаниям.

В апреле стало известно, что в отношении экс-министра расследуется еще одно дело. Следствие подозревает его в причастности к хищению более 207 млн руб. бюджетных средств. Второй подозреваемой по делу проходит первый замминистра Людмила Коврова.