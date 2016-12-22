В Ивановской области произошло ДТП из-за впавшего в кому водителя

В Ивановской области пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения. В результате он наехал на дорожное ограждение и дерево, сообщается на сайте управления МВД по области.

ДТП произошло в 07:45 мск на улице Пролетарская в городе Вичуга. По данным полиции, водитель потерял сознание. В результате аварии пострадали 16 человек, среди которых три несовершеннолетних девушки и четырехлетний ребенок. В основном пассажиры получили ссадины и ушибы, однако у троих медики зафиксировали переломы.

В региональном управлении МВД отметили, что 56-летний водитель скончался в больнице. По предварительным данным, его смерть может быть не связана с полученными при аварии травмами. Представитель УМВД Владислав Радостин рассказал «РИА Новости», что мужчина потерял контроль над управлением автобуса, так как впал в церебральную кому. Он отметил, что перед выходом в рейс водитель прошел медицинское освидетельствование, которое не выявило никаких противопоказаний.

Старший помощник прокурора Ивановской области Валентина Кручинина сказала ТАСС, что прокуратура начала проверку, в ходе которой изучит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозок пассажиров. Она добавила, что, по предварительной информации, у водителя случился сердечный приступ.