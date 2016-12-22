Минобороны представит передвижной военно-полевой банкомат

Министерство обороны России 6 декабря представит на полигоне «Алабино» в Московской области передвижной военно-полевой банкомат. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Бронированный банкомат смонтирован на шасси автомобиля «КамАЗ». Он предназначен для использования в военно-полевых лагерях, в ходе учений и полевых выходов, в местах, где нет банковской инфраструктуры, отмечается в сообщении Минобороны.

В ведомстве пояснили, что в состав комплекса входят устройство для выдачи денег с экраном, выведенным наружу кузова, мобильный офис с кассовой зоной, станция спутниковой связи и радиостанция.