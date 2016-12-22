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На Московской бирже открыли торги иеной
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На Московской бирже открыли торги иеной
Экономика, 20:47
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На Московской бирже открыли торги иеной

На Московской бирже 3 декабря стартовали торги японской иеной. Об этом говорится в сообщении биржи, поступившем в РБК.

Торги проводятся в валютной паре иены с российским рублем, рассказали на бирже. «В первый день торгов сделки с японской иеной заключили десять банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока (банк «Итуруп», банк «Левобережный», Камчаткомагпромбанк, КБ «Кольцо Урала», АКБ «Приморье», Примсоцбанк, ЗАО «СБЦ»), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией», — говорится в сообщении пресс-службы.

Торги инструментами с расчетами tod («сегодня») в паре иена — рубль проводятся в период с 10:00 до 17:45 мск. По итогам первого дня торгов курс иены к рублю составил 58,55 руб. за 100 иен.

Теги: Московская биржа
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