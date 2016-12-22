Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске

Суд в Минске оштрафовал двух белорусских анархистов, задержанных 2 декабря за акцию с венком у здания МВД, на 735 белорусских руб. (около 23 тыс. руб., или $350) за мелкое хулиганство. Об этом сообщает белорусский незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

2 декабря молодые люди возложили к скульптуре городового напротив здания МВД похоронный венок с надписью: «Имиджу МВД».

По информации центра, всего во время акции было задержано шесть человек: четверо белорусов и двое россиян. Их доставили в Московское РУВД.

Российские дипломаты отслеживают ситуацию, сообщили «РИА Новости» в посольстве России в Минске.

«Сотрудникам консульского отдела в рабочем порядке стало известно о задержании двух граждан России. Известно, что решения суда пока не было. Материалы дела направлены на доработку», — сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев.

15 ноября белорусское МВД сообщило, что 16-летний подросток дал пощечину статуе городового и попал на камеры наблюдения. На подростка составили административный протокол за мелкое хулиганство и заставили на камеру извиниться перед памятником.