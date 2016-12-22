СК заинтересовался причиной схода вагонов с продуктами в Подмосковье
Общество, 17:39
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СК заинтересовался причиной схода вагонов с продуктами в Подмосковье
Следователи проводят проверку по факту схода с рельсов шести вагонов с солью и сушеной рыбой в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает московское межрегиональное управление на транспорте СКР.
Инцидент произошел 2 декабря в 10:30 мск неподалеку от железнодорожной станции «Мальчики». По данным СКР, в результате происшествия никто не пострадал, вагоны не повреждены.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили машиниста тепловоза и владельца вагонов.