Президент Нигерии опроверг сообщения о его подмене двойником

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари опроверг слухи о том, что он умер и вместо него на публичных мероприятиях появляется его двойник. Об этом сообщает Reuters.

«Это действительно я, уверяю вас», — сказал он. Президент указал, что скоро отметит свой 76-й день рождения. Бухари добавил, что те, кто распространяют слухи, являются «невежественными и неверующими».

В прошлом году Бухари провел пять месяцев в Великобритании, где лечился от болезни, название которой не раскрывается. После этого в социальных сетях распространились теории, согласно которым, он был заменен неким двойником из Судана. В частности, бывший лидер боевиков, участвовавших в конфликте в дельте Нигера, Асари Докубо утверждал, что президент Нигерии «был клонирован» в Лондоне. Он утверждал, что в ходе одного из выступлений вместо Бухари говорил мужчина, который пытался имитировать мимику лидера Нигерии.