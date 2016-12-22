Суд в Газе приговорил шестерых палестинцев к смерти за шпионаж

Военный суд в секторе Газа признал четырнадцать палестинцев виновными в шпионаже в пользу Израиля, сообщает местное МВД.
По данным ведомства, они передавали «израильским агентам в Газе» важную информацию при помощи мобильных телефонов и социальных сетей. Шестерых из них суд приговорил к смертной казни, остальных — к длительным срокам заключения и каторжным работам.
Официальный представитель созданного в рамках движения ХАМАС министерства внутренних дел и национальной безопасности Айяд аль-Базм назвал вынесенные приговоры «ясным предупреждением всем, кто сотрудничает с оккупационными властями», и заявил, что «их ждет та же участь», сообщает i24News.
11 ноября израильский спецназ провел в секторе Газа рейд, в результате которого погибли семеро палестинцев. В ответ на это ХАМАС обстрелял израильские территории, после чего ВВС Израиля нанесли сотни ударов по инфраструктуре группировки. Из-за обострения ситуации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал визит во Францию. 13 ноября было принято решение о перемирии, несмотря на протест Авигдора Либермана, который на тот момент занимал пост министра обороны Израиля. После объявленного перемирия он ушел в отставку, в должность главы военного ведомства вступил Нетаньяху.