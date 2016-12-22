FlyDubai опровергла сообщения о попытке вылететь из Москвы без разрешения

Самолет эмиратской авиакомпании FlyDubai в минувшее воскресенье, 2 декабря, вылетел из Шереметьево с задержкой из-за противообледенительной обработки, а не попытки пилота взлететь без разрешения диспетчеров. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«Самолет, который был допущен к взлету, вернулся к стойке для дозаправки и противообледенительной обработки, перед тем как во второй раз приступить к взлету в соответствии со стандартными процедурами и в координации с УВД», — сообщила компания. Как уточнила FlyDubai, рейс должен был вылететь в 08:57, задержка составила 3 часа 12 минут.
О том, что пилот Boeing 737 попытался взлететь без разрешения диспетчера, ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. По данным агентства, «рейс был задержан на три часа, пока с экипажем проводилось разбирательство». Затем самолет вылетел в Дубай.