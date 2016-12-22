В России появились бренды «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при верхней палате парламента заявила о регистрации региональных брендов «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд». Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о поручении, которое она дала сенаторам в конце прошлого года — заняться продвижением региональных российских брендов. Тогда Матвиенко призналась, что расстроена тем, что, несмотря на обилие народных промыслов в России, на Красной площади можно купить только «примитивные матрешки».

​«Уже есть не только первые результаты, но уже достаточного много результатов, что меня радует. Например, в Астраханской области зарегистрировали бренд «Астраханская вобла» и «Астраханский верблюд». Оказывается, у нас в России есть уникальные верблюды, а мы и не знаем», — сказала спикер верхней палаты парламента.

Матвиенко рассказала, что помимо Астрахани свои бренды появились:

у Северной Осетии — это минеральная вода «Нижний Кармадон»;

Белгородской области — старооскольская глиняная игрушка;

в Башкирии — традиционный музыкальный инструмент курий.

Спикер подчеркнула, что держит это поручение на особом контроле, и призвала обратить внимание на то, чтобы регистрируемые бренды были конкурентоспособными.

«Эта работа будет продолжена, при этом хочу обратить внимание, что регистрировать нужно действительно сильные и конкурентоспособные бренды, развитие которых может принести регионам экономические дивиденды, поэтому необходимо не только ускорить этот процесс, но в первую очередь повысить его качество. В этом я вижу одну из главных задач нашего Совета», — заключила Матвиенко.