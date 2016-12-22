Додон поблагодарил Путина за «миграционную амнистию» для молдаван

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал заявление МВД России о снятии санкций с молдавских граждан, которые нарушили правила пребывания в стране. «Я благодарен Владимиру Владимировичу Путину, который пошел навстречу нашей просьбе», — сказал Додон ТАСС.

По его словам, в России находится большая часть из около миллиона молдавских граждан, покинувших страну во время экономического кризиса. «Это около 600 тыс. граждан Молдавии, примерно половина из них нарушила миграционный режим», — заявил Додон.

Как сообщает российское МВД, граждане Молдавии, которые нарушили сроки пребывания в России, смогут с 1 января по 24 февраля 2019 года выехать на родину без привлечения их к административной ответственности. Также в отношении этих граждан с 25 февраля 2019 года «будет вестись работа по пересмотру в сторону отмены или смягчения уже принятых в отношении них решений» о запрете на въезд в Россию.