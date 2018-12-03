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AT&T $41 (+31,07%) прогноз Oppenheimer к 05.05.20 Купить
Lockheed Martin $366 (+22,21%) прогноз Morgan Stanley к 14.11.19 Купить
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Посетителям Эрмитажа разрешат трогать скульптуры

В Эрмитаже появятся скульптуры, которые можно будет трогать руками. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».

«Скорее всего, это будут копии. Не только незрячим хочется трогать, но и всем посетителям», — сказал он.

Директор отметил, что в мировой музейной практике уже есть опыт создания рельефных копий картин, которые можно потрогать. Он подчеркнул, что в музее также существует программа «Прошлое на кончиках пальцев», предназначенная для слепых и слабовидящих детей, передает «РИА Новости».

Пиотровский добавил, что Эрмитаж не разрешит снимать музыкальные клипы в стенах музея. Он отметил, что там можно снимать только фильмы об Эрмитаже, а также проводить музыкальные концерты, которые также записываются. «У нас Сокуров, а не Бейонсе», — отметил директор.

Теги: Эрмитаж, скульптуры
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