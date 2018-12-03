Посетителям Эрмитажа разрешат трогать скульптуры

В Эрмитаже появятся скульптуры, которые можно будет трогать руками. Об этом сообщил директор музея Михаил Пиотровский, передает «Интерфакс».

«Скорее всего, это будут копии. Не только незрячим хочется трогать, но и всем посетителям», — сказал он.

Директор отметил, что в мировой музейной практике уже есть опыт создания рельефных копий картин, которые можно потрогать. Он подчеркнул, что в музее также существует программа «Прошлое на кончиках пальцев», предназначенная для слепых и слабовидящих детей, передает «РИА Новости».

Пиотровский добавил, что Эрмитаж не разрешит снимать музыкальные клипы в стенах музея. Он отметил, что там можно снимать только фильмы об Эрмитаже, а также проводить музыкальные концерты, которые также записываются. «У нас Сокуров, а не Бейонсе», — отметил директор.