Губернатор потребовал отстранить мэра Смоленска из-за «плохой работы»

Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что внес в городской совет инициативу об отстранении мэра Смоленска Владимира Соваренко. Об этом сообщает газета SmolDaily.

Как уточняет ТАСС, Соваренко внес документ «в связи с плохой работой главы Смоленска и его администрации по ряду направлений». Губернатор подчеркнул, что инициатива была внесена «решениями судов о нецелевом расходовании бюджетных средств и на основании норм 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

В конце ноября Островский уже призывал Соваренко покинуть пост по собственному желанию, назвав работу мэра «безобразной и отвратительной, с наплевательским отношением к смолянам». Ранее губернатор не раз обращал внимание Соваренко на неисполнение государственных программ и федеральных проектов, а также поручений президента России в сфере ЖКХ.

В октябре президиум регионального политсовета «Единой России» вынес Соваренко партийное взыскание, обвинив мэра в провале на выборах в облдуму, по итогам которых «единороссы» потеряли пять мандатов.

Владимир Соваренко начал работу в администрации Смоленска в 2004 году, в конце 2009 года он стал председателем городского комитета по местному самоуправлению. В 2013–2015 годах Соваренко работал в администрации Смоленской области, с 2015 по 2016 год был председателем областного избиркома, а в конце 2016 года занял пост мэра Смоленска.