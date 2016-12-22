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Житель Северной Дакоты признался в покушении на Трампа
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Житель Северной Дакоты признался в покушении на Трампа
Общество, 12:21
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Житель Северной Дакоты признался в покушении на Трампа

Житель американского штата Северная Дакота признался в том, что планировал покушение на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Grand Forks Herald. Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы.

Отмечается, что в сентябре 2017 года Трамп прибыл в город Мандан в штате Северная Каролине, чтобы выступить с речью на нефтеперерабатывающем заводе Andeavor Mandan Refinery. По данным издания, 42-летний Грегори Ли Лингэнг хотел перевернуть лимузин Трампа. Для этого он украл грузоподъемник и поехал по маршруту кортежа президента.

«Цель состояла в том, чтобы в основном попытаться добраться до лимузина, перевернуть лимузин и добраться до президента — он хотел убить президента», — заявил в суде адвокат помощника госсекретаря США Сассе Рассел. Его также обвинили в попытке проникнуть в здание с ограниченным доступом и нанести ущерб государственной собственности.

При этом общественный защитник Лингэнга Мишель Монтейру рассказала, что во время инцидента мужчина страдал от «серьезного психиатрического кризиса». Его диагноз — синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также биполярное расстройство.

Теги: Дональд Трамп , покушение
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