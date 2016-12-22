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Постояльца московского отеля нашли мертвым
Общество, 11:07
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Постояльца московского отеля нашли мертвым

В центре Москвы в одной из гостиниц утром 1 декабря нашли тело 39-летнего мужчины, сообщает Следственный комитет России.

По предварительным данным, следователи не обнаружили следов насильственной смерти. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Агентство «Москва» уточняет, что тело мужчины нашли в одном из номеров отеля Four Seasons (ул. Охотный Ряд, 2). Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что предварительной причиной смерти стало алкогольное отравление. На столе в номере также обнаружили тарелку с неустановленным порошком, ее изъяли для экспертизы.

Агентство сообщает, что постоялец приехал из Костромы, у него была судимость за незаконное хранение наркотиков.

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшего зовут Игорь Санин, он бизнесмен, который занимался торговлей мебелью и приехал в Москву из Минска.

Милана Санина, представившаяся женой бизнесмена, сообщила телеканалу «360», что погибший — гражданин России, он имел вид на жительство в Белоруссии. По ее словам, в отеле ей не подтвердили информацию о смерти мужа, в полиции также ничего не сообщали. «Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня», — заявила она. Что именно мужчина делал в столице и почему остановился именно в этом отеле, женщина не знает.

РБК направил запрос в пресс-службу отеля Four Seasons.

Теги: Four Seasons , Москва
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