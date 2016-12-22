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Sky News узнал о риске конфликта США и Британии из-за истребителей F-35
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Sky News узнал о риске конфликта США и Британии из-за истребителей F-35
Политика, 11:20
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Sky News узнал о риске конфликта США и Британии из-за истребителей F-35

Отношения между военными США и Великобритании могут испортиться из-за спора вокруг американских истребителей F-35 наземного базирования. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, близкие к британскому ВМФ.

Отмечается, что Великобритания планирует закупить у США 138 самолетов, 48 из которых будут истребителями наземного (тип A), а не морского базирования (тип В). При этом Военно-морские силы страны недовольны подобными планами Военно-воздушных сил. По словам одного из источников, флот «не может поверить, что Королевские ВВС поставят свою эгоистичную повестку выше того, что лучше для нации».

По словам одного из источников, США рассматривают британские ВМС как единственный равный флот, который способен управлять авианосцами. Источник добавил, что если флот появится на месте боевых действий без боеспособных авианосцев, это дискредитирует военные возможности страны. При этом Соединенные Штаты помогали Британии восстановить возможность проводить военно-морские операции, после того как в 2010 году Лондон приостановил использование авианосцев. «Если Королевские ВВС получат F-35 типа A в ущерб авианосцам, о чем они фактически и говорят, то это будет воспринято США как огромное предательство», — заявил собеседник.

Телеканал отмечает, что старшие офицеры британских ВВС заинтересованы в сочетании палубных и наземных истребителей. При этом они отмечают, что вариант морского базирования стоит £90 млн, в то время как наземного — £70 млн.

Теги: Великобритания , ВМС , ВВС
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