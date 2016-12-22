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В Москве пенсионер открыл стрельбу из травматического оружия
Общество, 10:12
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В Москве пенсионер открыл стрельбу из травматического оружия

Пожилой мужчина открыл стрельбу возле кафе на севере Москвы, в результате один человек пострадал. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 1 декабря на ул. 1-я Квесисская, д. 18.

«Прибывшие сотрудники полиции установили, что возле кафе по указанному адресу между мужчинами 1955 и 1989 года рождения произошел конфликт, в ходе которого пенсионер несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавший с огнестрельным ранением самостоятельно обратился в больницу. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), проводятся следственные мероприятия.

Теги: Москва , стрельба , уголовное дело
Главное
Катар объявил о выходе из ОПЕК Политика
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