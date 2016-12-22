ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,21 66,00 EUR Нал. 76,31 75,06 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4033,30 -162,00 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите
Лента новостей
Космонавт рассказал о предстоящих работах по изучению дыры в «Союзе» 09:30, Общество «Коммерсантъ» сообщил о заочном аресте создателя бифидока 09:24, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 09:16, РБК и Белая Дача Зло ребрендинга: в чем просчитались «Эльдорадо» и «Утконос» 09:14, Потребрынок  Борисов посоветовал главе ракетного холдинга подать в суд на журналистов 08:51, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 08:46, РБК и Volkswagen Премьер-министр Башкирии ушел в отставку 08:40, Политика ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки 08:30, Финансы Нефть подорожала на 5% после встречи Путина с саудовским принцем 08:23, Экономика Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите 08:17, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 08:16, РБК и EXMO Коалиция США отчиталась об уничтожении одного из главарей ИГ в Сирии 08:04, Политика Трамп заявил об уступке Китая в торговой войне с США 07:45, Политика Мать и двое детей погибли при пожаре в Хабаровском крае 07:30, Общество Производители попросили увеличить минимальные цены на коньяк 07:30, Бизнес Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 07:15, РБК и FW Raiffeisen Борисов — РБК: «Предписания по закупке отечественного оборудования будут» 07:00, Политика Выплаты процентов по кредитам оборонке достигли 135 млрд руб. в год 07:00, Экономика Минобороны сообщило об уничтожении более 270 боевиков ИГ в Сирии 06:50, Политика Крайне правая партия впервые прошла в парламент Андалусии 06:18, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 06:05, РБК и PSN Group «Звезда» доставит части для первого танкера Aframax с верфи Hyundai 05:48, Бизнес NYT сообщила о гибели командира афганских талибов при авиаударе США 05:41, Политика Эксперты назвали регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами 04:55, Общество Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе 04:29, Общество Минобороны опубликовало секретные документы о битве под Москвой 03:51, Общество 5 модных трендов этого сезона 03:29, РБК Pink и KUPIVIP.RU Глава МИ-6 сделает в своей речи предупреждение для России 03:20, Политика
Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите
Общество, 08:17
0
Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите

Двухмоторный самолет ​L-410, на борту которого находились 13 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Забайкальское линейное управление МВД на транспорте.

«После вылета самолета из Читы в нем загорелся датчик низкого давления масла в двигателе», — сказали в пресс-службе управления, отметив, что пострадавших нет.

Самолет направлялся из Читы в поселок Газимурский Завод. В аэропорт Кадала выехала следственно-оперативная группа линейного отдела транспортной полиции города.

По данным «РИА Новости», самолет принадлежит авиакомпании «Аэросервис». В Восточно-Сибирском СУСК на транспорте агентству рассказали, что самолет осматривают в аэропорту, однако управление не проводит проверку.

Теги: Чита , Самолет , вынужденная посадка
Главное
Катар объявил о выходе из ОПЕК Политика
Материалы по теме
В аэропорту Краснодара совершил аварийную посадку легкий самолет Общество
Два аварийных самолета Air France вылетели из Иркутска в Париж Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter