Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите
Общество, 08:17
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Двухмоторный самолет совершил аварийную посадку в Чите
Двухмоторный самолет L-410, на борту которого находились 13 человек, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кадала в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Забайкальское линейное управление МВД на транспорте.
«После вылета самолета из Читы в нем загорелся датчик низкого давления масла в двигателе», — сказали в пресс-службе управления, отметив, что пострадавших нет.
Самолет направлялся из Читы в поселок Газимурский Завод. В аэропорт Кадала выехала следственно-оперативная группа линейного отдела транспортной полиции города.
По данным «РИА Новости», самолет принадлежит авиакомпании «Аэросервис». В Восточно-Сибирском СУСК на транспорте агентству рассказали, что самолет осматривают в аэропорту, однако управление не проводит проверку.