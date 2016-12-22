Двое иностранцев проникли на подземную военно-морскую базу в Швеции

Двое посторонних проникли на территорию военной базы Мускё, которая расположена на одноименном острове на юге Стокгольмского архипелага. Об этом сообщает Aftonbladet.

По информации издания, двоих посторонних обнаружили охранники, которые призвали их сдаться. Однако те отказались подчиниться требованиям, после чего охранники сделали предупредительный выстрел в воздух. Вслед за этим оба неизвестных были задержаны.

Позднее они были переданы в полицию, где их допросили. В ходе допроса задержанные заявили, что не знали о том, что база Военно-морского флота (ВМФ) Швеции по-прежнему функционирует.

По данным Aftonbladet, один из задержанных является гражданином Бельгии, другой оказался англичанином.

База Мускё — подземная военно-морская база на острове Мускё, построенная для ВМС Швеции в 1950—1960-х годах. Предназначалась для безопасного базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. В настоящее время законсервирована, частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.