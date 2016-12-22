В сети появились характеристики смартфона «Яндекс.Телефон»

Сайт магазина электроники «М.Видео» опубликовал характеристики смартфона «Яндекс.Телефон» за три дня до релиза. Запись была удалена, но доступна в кэше.

Согласно опубликованным данным, смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней. Диагональ его экрана составит 5,65 дюйма, разрешение — 2160х1080px. Основная камера «Яндекс.Телефон», согласно удаленной записи, описана как ​16+5 Мп, а фронтальная — 5 Мп.

Кроме того, смартфон будет поддерживать технологию NFC (технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия) и SmartCharge. Операционной системой у «Яндекс.Телефон» будет Android.