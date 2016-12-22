В Сургуте из-за возгорания в супермаркете эвакуировали 1,3 тыс. человек
Общество, 16:50
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В Сургуте из-за возгорания в супермаркете эвакуировали 1,3 тыс. человек
Из гипермаркета «Лента» в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) эвакуировали около 1,3 тыс. человек из-за возгорания кабеля, говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Возгорание произошло в корневом цехе магазина. В результате эвакуировали около 1,3 тыс. человек. На место происшествия прибыли четыре единицы техники и 15 человек личного состава от МЧС.
В ходе проверки установлено, что в подсобном помещении загорелся кабель. Причина возгорания устанавливается.