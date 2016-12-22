ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,51 66,45 EUR Нал. 76,58 75,66 USD Бирж. 66,95 +0,74 EUR Бирж. 75,73 +0,33 USD ЦБ. 66,53 -0,10 EUR ЦБ. 75,75 -0,14 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4244,00 +192,00 IMOEX 2392,50 -0,25% RTSI 1126,14 -1,33% Brent 58,64 -1,25% DJIA 25523,68 +0,73% Nasdaq 7329,32 +0,77%
Умер американский актер Кен Берри
Лента новостей
Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 12:31, РБК, Jardin и Greenfield Президент UFC назвал максимальный срок отстранения Нурмагомедова за драку 12:30, Спорт Украинский омбудсмен получила от Москальковой данные о моряках 12:25, Общество Умер американский актер Кен Берри 11:47, Общество Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море 11:44, Политика Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 11:08, РБК и Whirlpool Иран ответил на обвинение США в испытании баллистической ракеты 10:58, Политика Измерители разошлись в оценке самого «мощного» паспорта в мире 10:54, Общество Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира по боксу из Украины 10:40, Спорт Минстрой заявил о подготовке программы для решения проблемы дольщиков 10:27, Общество Экстренное торможение: как легально обналичить криптовалюту 10:16, РБК и EXMO National Interest предупредил артиллеристов США о «Пенициллине» из России 09:53, Политика Избранный президент Мексики принял присягу 09:48, Политика Поврежденную в ходе протестов Триумфальную арку в Париже закрыли 09:08, Общество Боксеры Уайлдер и Фьюри завершили вничью чемпионский бой в тяжелом весе 08:58, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 08:50, РБК и Philips Меркель в Буэнос-Айресе поужинала в обычном ресторане 08:40, Общество Бывший министр Меркель заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну 08:34, Политика Джорджа Буша-старшего похоронят на территории библиотеки в Техасе 08:05, Общество Бой за титул чемпиона мира по боксу. Уайлдер — Фьюри. Онлайн 07:23, Спорт Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 07:20, РБК и ГТЛК Трамп заявил о планах пригласить Ким Чен Ына в США 07:15, Политика В Мексике у здания генконсульства США произошел взрыв 06:48, Общество Гроб Буша-старшего выставят в ротонде Капитолия для прощания 06:15, Общество Трамп согласился не вводить дополнительные тарифы против Китая 05:46, Экономика Тест: чего вы не знали о российском хоккее 05:40, РБК и Mastercard Песков рассказал о планах Путина посетить Саудовскую Аравию в 2019 году 05:22, Политика Во Флориде легкомоторный самолет упал на здание центра терапии для детей 05:01, Общество
Умер американский актер Кен Берри
Общество, 11:47
0
Умер американский актер Кен Берри

Американский актер Кен Берри умер в возрасте 85 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его бывшую супругу Джеки Джозеф-Лоуренс.

Отмечается, что актер скончался в медицинском центре в калифорнийском городе Бербанк. Причины его смерти не уточняются.

Берри родился в городе Моллин штата Иллинойс в 1933 году. В детстве занимался танцами, участвовал в различных конкурсах. После окончания средней школы поступил на военную службу. Во время службы познакомился с актером Леонардом Нимоем, которые разослал телеграммы в разные киностудии с просьбой пригласить Берри на кастинг. Впоследствии Берри получил предложение от студии Universal и подписал контракт. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах F Troop , The Andy Griffith Show , Mayberry RFD.

Теги: актер , Голливуд , смерть
Главное
Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море Политика
Главное
Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море Политика
Бывший министр Меркель заявил о попытке Украины втянуть Германию в войну Политика
Израильская полиция рекомендовала обвинить чету Нетаньяху во взятках Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter