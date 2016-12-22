Появилось видео переброски Су-24 в Кронштадт вертолетом Ми-26

Телеканал «Звезда» опубликовал видео, на котором запечатлена переброска фронтового бомбардировщика Су-24 с аэродрома Пушкин в Кронштадт при помощи вертолета Ми-26.

Видео: Телеканал «Звезда»

На кадрах видно, как вертолет перевозит Су-24 на тросе к посадочной площадке и сажает на нее самолет. После посадки трос открепился и Ми-26 продолжил полет.

Доставка самолета с аэродрома в Кронштадт проходила по специальному маршруту, вертолет Ми-26 преодолел 60 км. Цель полета — подбор оптимальной скорости для транспортировки нестандартных грузов, таких, как военные самолеты.

Ми-26 является крупнейшим транспортным вертолетом в мире, впервые он поднялся в небо в 1980 году. Вертолет может транспортировать до 20 т грузов. Длина вертолета — 40 м, высота — 8 м, диаметр несущего винта — 32 м. Экипаж — от 2 до 6 человек, также на борту могут разместиться до 70 десантников.