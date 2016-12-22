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Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы
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Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы
Общество, 18:22
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Аэроэкспресс сломался по пути в аэропорт Киева на второй день работы

Скоростной аэроэкспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, возникли неполадки с двигателем локомотива. Об этом сообщает Hromadske.

Экспресс выехал из Киева в 12:01 мск и должен был прибыть в аэропорт через 37 минут, но из-за остановки он добрался до воздушной гавани только к 13:00. Отмечается, что на время остановки было отключено отопление, не работали туалеты. Несколько пассажиров покинули поезд и пошли в аэропорт пешком, чтобы успеть на свои рейсы.

Движение экспресса было запущено накануне, церемония открытия состоялась при участии президента Украины Петра Порошенко, передавал УНИАН. Проектом занималась компания «Укрзализныця» (Украинские железные дороги), его стоимость — 480 млн грн (около $17 млн), на реализацию проекта ушло девять​ месяцев.

Теги: Киев , аэропорт Борисполь , Аэроэкспресс
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