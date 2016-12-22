Власти анонсировали постройку нового дворца Деда Мороза за 300 млн руб.

В Великом Устюге к 2021 году появится новый дворец Деда Мороза, строительство начнется в 2019 году, стоимость проекта — 300 млн руб. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает ТАСС.

По словам Кувшинникова, новый дворец будет втрое выше нынешнего терема Деда Мороза, в здании будут размещены актовые залы и интерактивные площадки. Кроме того, площадь вотчины Деда Мороза будет увеличена с 42 до 90 га, на ней разместят новые объекты инфраструктуры. Кувшинников добавил, что проект развития вотчины будет представлен 21 декабря.

В июле 2017 года Кувшинников сообщал, что строительство нового дворца Деда Мороза планируется начать в 2018 году, тогда он оценивал стоимость проекта в 350 млн руб.

Двухэтажный деревянный терем Деда Мороза был открыт в Великом Устюге в 1999 году. Здание состоит из тронной комнаты с украшенной елью, обсерватории, гостевой комнаты, «сказочных» комнат. В тереме расположены опочивальня, гардеробная и рабочий кабинет, в котором Дед Мороз читает присылаемые ему письма. По словам губернатора Вологодской области, действующий терем вмещает в себя 6–6,5 тыс. посетителей в сутки.