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Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов
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Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов
Общество, 13:22
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Более 700 машин заблокированы на трассах Кубани из-за снежных заносов

В Краснодарском крае из-за снежных заносов на трассах М-4 «Дон» и Р-217 в заторы попали более 700 автомобилей. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«В результате сильных заносов было выявлено девять участков заторов, где находилось более 700 автомобилей», — говорится в сообщении.

В настоящее время для восстановления движения транспорта спасатели направили на участки силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и развернули систему антикризисного управления.

Так, специалисты провели пять работ по распилу межполосных разделителей, организовали пять пунктов обогрева и разместили около 245 человек, 89 из них — дети, в восьми стационарных пунктах.

Всего в ликвидации последствий снежных заносов участвуют 482 человека и 224 единицы техники, в том числе снегоболотоходы, снегоходы и автомобили повышенной проходимости.

Теги: трасса
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