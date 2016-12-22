В США пассажирский самолет во время полета потерял обшивку двигателя

В США пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Frontier Airlines во время выполнения рейса Лас-Вегас — Тампа потерял обшивку двигателя и вынужденно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает издание USA Today.
Согласно информации издания, инцидент произошел 30 ноября в 07:00 по местному времени (18:00 мск). На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа.
Спустя несколько минут после взлета пассажиры увидели в иллюминаторах, как у двигателя лайнера начала отходить и отрываться обшивка. «Люди подпрыгивали со своих мест и кричали», — вспоминает очевидец.
Пилоты сразу отреагировали на информацию об обшивке двигателя и совершили вынужденную посадку в аэропорту вылета Мак-Карран в Лас-Вегасе. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
По словам пресс-секретаря авиакомпании Эллисон Рэдмон, во время инцидента и при посадке «двигатель работал исправно».