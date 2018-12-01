Минобороны показало видео испытания модернизированной ракеты системы ПРО

Министерство обороны России опубликовало видео испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган. Видео запуска ракеты размещено на странице ведомства в Facebook.

Испытание модернизированной ракеты системы ПРО (Видео: Минобороны России / Facebook)

По словам командира соединения противоракетной обороны ВКС полковника Сергея Грабчука, в ходе испытаний «новая противоракета системы ПРО достоверно подтвердила заложенные характеристики».

По данным министерства, система ПРО предназначена для предупреждения воздушно-космических нападений и обороны Москвы.

