Власти Московской области объяснили сбой в работе МФЦ

Сбой в работе МФЦ был связан с одновременным обращением большого количества граждан, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Московской области. Там объяснили, что «доля заявлений, поданных через МФЦ в эти дни (за 29 и 30 ноября. — РБК), возросла в 1,5 раза».

«Возникли проблемы с оборудованием, которое запланировано к выводу из промышленной эксплуатации 1–6 января 2019 года. Работы по замене оборудования будут начаты раньше запланированного срока, — рассказали РБК в пресс-службе. — В настоящее время произведено аварийное восстановление системы, МФЦ работают в штатном режиме».

Утром 30 ноября в отделениях МФЦ в Московской области не принимали документы, передавал корреспондент РБК. Сотрудники учреждений объяснили это сбоем в работе систем МФЦ.