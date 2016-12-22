В подмосковном Королеве загорелся торговый центр

В подмосковном Королеве произошел пожар по адресу улица Исаева, 1б, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 14:25 мск. К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, пожар локализован, пострадавших и погибших нет. В ведомстве уточнили, что в 15:05 мск было ликвидировано открытое горение.