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В подмосковном Королеве загорелся торговый центр
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В подмосковном Королеве загорелся торговый центр
Общество, 15:16
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В подмосковном Королеве загорелся торговый центр

В подмосковном Королеве произошел пожар по адресу улица Исаева, 1б, сообщается на сайте ГУ МЧС по Московской области.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 14:25 мск. К тушению привлечены 33 человека и 10 единиц техники.

Как сообщили РБК в пресс-службе МЧС, пожар локализован, пострадавших и погибших нет. В ведомстве уточнили, что в 15:05 мск было ликвидировано открытое горение.

Теги: Пожар
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