Медведев поддержал идею создать федеральный закон о многодетных семьях

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал внести предложение — разработать и принять закон о статусе многодетных семей в ответ на просьбу многодетной матери Светланы Палкиной из Москвы. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Медведев признал, что нормы о льготах, возможностях и преимуществах многодетных семей разбросаны по всему массиву законодательства — и федерального, и регионального. Премьер напомнил, что в законодательстве «у нас льгот много» и в половине регионов эти нормы для многодетных семей уже кодифицированы.

«Нужно некую модельную историю предложить. Я тоже такое предложение внесу по партийной линии, но и, конечно, по правительственной линии — для того чтобы подготовить изменения, позволяющие собрать все постановления, касающиеся многодетных семей, в одном нормативом акте», — сказал Медведев.

В октябре в Госдуму внесен законопроект об освобождении 1,5 млн многодетных семей от налога на имущество, ежегодные расходы которых на него оцениваются в сумму от 3,2 млрд до 6,4 млрд руб. Кроме того, до этого парламентарии предложили также давать многодетным семьям субсидии на приобретение жилой недвижимости. По мысли законодателей, это должно стимулировать россиян к усыновлению детей.