Математики назвали самые влиятельные фильмы в истории кино

Математики из Туринского университета Ливио Бьольо и Руджеро Пенза провели исследование, благодаря которому удалось вычислить фильмы, оказавшие самое большое влияние на развитие искусства. Согласно работе, опубликованной в журнале Applied Network Science, рейтинг самых влиятельных фильмов возглавила картина «Волшебник страны Оз» (1939), самая известная и коммерчески успешная экранизация романа 1900 года.

На втором месте рейтинга «Звездные воины. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) Джорджа Лукаса, на третьем — «Психо» (1960) Альфреда Хичкока. Четвертое место занял «Кинг Конг» (1933), пятое — «Космическая одиссея 2001 года». «Метрополис» (1927) и «Гражданин Кейн» (1941) заняли шестое и седьмое места соответственно. На восьмом месте — «Рождение нации» (1915), на девятом — «Франкенштейн» (1931). Замыкает десятку лидеров мультфильм 1937 года «Белоснежка и семь гномов».

Исследователи использовали базу данных о кинематографе IMDb — в ней содержится информация о более чем 4,7 млн кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о 8,3 млн персоналий, связанных с кино, — актерах, режиссерах, сценаристах и так далее. При этом авторы подчеркнули, что работа касается больше западной культуры, поскольку в базе содержится мало информации, например, об азиатском кинематографе.

В основе исследования лежал созданный математиками алгоритм, который выявил процент совпадения или ссылаемости на картину. Математики подчеркнули, что оценивали качество и влиятельность фильмов не на основе кассовых сборов или обзоров кинокритиков, поскольку эти факторы могут быть субъективны.

При анализе каждого фильма принимались во внимание его название, год выпуска, страна производства, жанр, режиссеры и актеры. В исследовании не принимали участие картины, отмеченные как «короткометражки» и «фильмы для взрослых».