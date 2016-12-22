В Анкаре на здании посольства США поменяли таблички с названием улицы

На строящемся здании нового посольства США в Анкаре поменяли таблички с названием улицы, ее переименовали в честь борца за права афроамериканцев Малкольма Икса. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Улица в квартале Чанкая, где будет расположено новое здание американской дипмиссии, поменяла название с 1478-й на Malcolm X Caddesi (улицу Малкольма Икса). Муниципалитет Анкары одобрил переименование в октябре.

Малкольм Икс (при рождении Малкольм Литтл) — американский борец за права чернокожих, а также мусульманский лидер (имя после принятия ислама — эль-Хадж Малик эш-Шабазз). Он был знаменит своей критикой белого населения США, ответственного, по его мнению, за притеснения афроамериканцев. Вступив в молодости в американскую организацию «Нация ислама», в зрелом возрасте он разочаровался в ее деятельности. В 1965 году он был убит одним из членов «Нации ислама».