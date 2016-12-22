Роспотребнадзор рассказал о ситуации с распространением холеры в мире

С начала года в 37 странах мира холерой заболели 73,3 тыс. человек, почти 1,8 тыс. случаев закончились летальным исходом. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, большинство заболевших — более 70 тыс. человек — приживают в странах Африки. В частности, в Нигерии зафиксировано более 24 тыс. случаев, в Конго — 21,1 тыс. Роспотребнадзор отмечает также осложнение ситуации в Южной Америке, в том числе в Чили. Там зарегистрировано 43 случая заболевания холерой, из них 29 случаев зафиксировано в столице страны Сантьяго.
В целях профилактики заболевания ведомство рекомендует употреблять только гарантированно безопасную пищу и напитки, подвергать термической обработке мясо и морепродукты. Россиянам в указанных странах рекомендуют не пользоваться услугами местных предприятий общественного питания и не есть незнакомые продукты, а также не покупать еду на рынках.
В начале сентября французские власти эвакуировали 141 пассажира и экипаж самолета, прилетевшего в Перпиньян, из опасений, что ребенок на борту болен холерой. Борт прибыл из Алжира. Восьмилетнего ребенка отправили в больницу на проверку. В августе в Алжире была зафиксирована крупнейшая вспышка холеры за последние 22 года.