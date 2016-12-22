Spiegel узнал о подозрении российских хакеров в атаке на политиков ФРГ

В Германии Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) подозревает российских хакеров в кибератаках на депутатов Бундестага, Вооруженные силы страны и посольства. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
По данным издания, хакеры принадлежат группе Snake, также известной как Turla. При этом Spiegel связывает эту группу хакеров с российскими спецслужбами. Отмечается, что кибератаки совершались на учетные записи нескольких членов парламента. Последняя атака произошла 14 ноября.
В конце февраля источники рассказали агентству DPA, что российская хакерская группа APT28, известная как Fancy Bear, совершила кибератаку на МИД и Минобороны Германии. Атаку заметили в декабре 2017 года. По данным агентства, хакеры проникли в сеть передачи данных федеральной администрации.
В марте хакеры атаковали информационную сеть правительства Германии, чтобы получить доступ к документам МИДа страны. В результате были заражены компьютеры 17 сотрудников министерства. В этом же месяце Spiegel сообщал, что хакеры похитили протокол переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза, а также документы по переговорам ЕС с Украиной и Белоруссией.